Un escolta de Mazón el 29-O afirma que el expresident llegó al Palau sobre las 19:50 horas

Uno de los escoltas que estuvo al servicio del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 ha afirmado que el entonces jefe del Consell llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas y que sobre las 20:00 horas salieron hacia la sede donde estaba reunido el Cecopi.

Así lo ha afirmado en su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, en la que ha precisado que su servicio comenzó a las 7:30 horas del 29 de octubre y finalizó a las 2:00 del día siguiente, según fuentes conocedoras de esa declaración.

Este escolta ha explicado que Mazón tuvo un acto por la mañana, tras el cual volvió al Palau de la Generalitat sobre las 11 horas, y más tarde salieron a pie hacia la comida que el expresident mantuvo en El Ventorro con una periodista, un encuentro al que los escoltas no se quedaron y volvieron al Palau.

Ha indicado que el entonces president regresó a la sede del Gobierno valenciano sobre las 19:50 horas, subió un momento al despacho y, sobre las 20 horas o un poco antes, salieron hacia el Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana (Valencia), donde llegaron sobre las 20:30 horas.

Este testigo ha señalado que Josep Lanuza, asesor de Mazón, iba en el coche del president, y de camino al Cecopi recogieron a la jefa de prensa, Maite Gómez.