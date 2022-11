El entrenador del Rayo elogia al Valencia de Gattuso

El Rayo Vallecano es sin duda uno de los equipos, por juego ofensivo, más atractivo de La Liga independientemente de sus resultados. A su técnico Andoni Iraola le preguntaban en Movistar qué equipo es el que le divierte a él y no tuvo ninguna duda en señalar al Valencia de Gattuso.

"Un equipo que este año me gusta ver es el Valencia de Gattuso. Me parece un equipo súper valiente con la línea muy adelantada, que propone mucho de inicio, que hace que los partidos tengan mucho ritmo... hay veces que me toca ver un partido por trabajo y otras que dices 'qué a gusto lo voy a ver' Y el Valencia es uno de esos equipos que este año nos está dando buenos partidos", aseguraba el técnico rayista.