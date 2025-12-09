Entidades y colectivos lamentan la falta de voluntad de las administraciones para atender a las personas inmigrantes

Diversas entidades y colectivos que trabajan con inmigrantes han constatado que falta voluntad por parte de las administraciones para atenderles de una manera adecuada. Afirman que hay una puerta blindada al empadronamiento, que consideran la llave maestra para poder acceder a derechos básicos, y que se ha convertido en un privilegio y un negocio para los ayuntamientos. El 96% de los empadronamientos especiales solicitados se han denegado.

A esto sumar según Silvana Cabrera, portavoz de “Regularización Ya”, casos de racismo en el ámbito sanitario o educativo.

Tras la DANA se ha dejado fuera del paraguas institucional a numerosos inmigrantes lo que ha incrementado un racismo estructural y social. Cabrera pide que se cumpla la ley y evitar que se replique un sistema racista por desconocimiento.

Reitera que están preocupados por el discurso de odio que especialmente VOX mantiene hacia las personas migrantes y que no da garantías de que se cumplan derechos fundamentales.