EMT Valencia activa este miércoles el nuevo sistema de pago que permite viajes ilimitados por 21 euros al mes

La Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) pondrá en marcha este 1 de octubre su nueva modalidad de pago ‘MovimEMT’, que es pionera en España y permitirá pagar con tarjeta bancaria y viajar de manera ilimitada por 21 euros al mes en toda la red de la compañía. A partir de este miércoles, los usuarios podrán acceder al autobús simplemente validando una tarjeta bancaria registrada, sin preocuparse por recargar saldo ni pensar en qué tipo de abono le conviene activar.

Gracias a este sistema, a partir de 41 viajes, el resto de las validaciones dentro del mismo mes serán gratuitas, de manera que nadie gastará más de 21 euros mensuales. Este nuevo modelo de pago garantiza, además, que cada cliente pague siempre el mejor precio posible. En este sentido, el sistema calcula de manera automática al final de cada jornada todos los viajes realizados y aplica la tarifa más ventajosa:

Otra de las novedades de ‘MoviumEMT’ es que pueden emitirse tarjetas de transporte asociadas a la cuenta principal. De este modo, una madre o un padre puede asignar a sus hijos tarjetas asociadas, que les permitan moverse sin necesidad de recargar, y controlar desde el espacio web de la EMT todos los viajes y cobros diarios.

Estas tarjetas se graban con un identificador seguro —un ‘token’— y facilitan que una persona pueda gestionar los viajes de su familia, o de cualquier grupo de personas, sin necesidad de recargas previas. Se pueden solicitar en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de EMT acudiendo con el DNI de la persona que va a usar la tarjeta, ya que se trata de tarjetas personalizadas, y tienen un coste de 5 euros.

Las bicicletas vuelven al metro

También a partir de este 1 de octubre las bicicletas podrán volver a subir a los vagones de Metrovalencia. A lo largo de los últimos meses solo era posible entrar en los trenes de la compañía con bicis plegables, pero a partir de este miércoles se permite de nuevo el acceso de bicicletas convencionales (no eléctricas), con algunas condiciones. Solo podrá haber un máximo de cuatro bicis por convoy y únicamente en los tramos en superficie. En los tranvías seguirán vetadas.

En cuanto a los patinetes y bicicletas eléctricos, seguirán sin poder acceder a la red de Metrovalencia debido al riesgo de incendio que presentan las baterías. Una restricción que Metrovalencia mantendrá “hasta que se dicte una normativa estatal que garantice la seguridad de este tipo de vehículos en los medios de transporte público”.