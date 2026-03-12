Emergencias verifica con un simulacro el Plan de Emergencias de la Presa de Buseo

La Conselleria de Emergencias e Interior ha verificado la implantación del Plan de Emergencias de Presa (PEP) de Buseo (Valencia) durante un simulacro de evacuación de la población por rotura del embalse, provocada por un episodio de lluvias intensas y tormentas por una DANA.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha destacado "la utilidad de estos ejercicios para certificar los mecanismos de coordinación y respuesta del total de efectivos y organismos involucrados".

En el simulacro se han activado las sirenas de aviso a la población potencialmente afectada por la rotura de la presa en la primera media hora (Chera, Sot de Chera y Chulilla) y se ha mandado un mensaje de alerta mediante el sistema ES-Alert, además de a estos municipios, a las localidades de Pedralba, Gestalgar y Bugarra.

En la realización del simulacro se ha contado con la participación de los ayuntamientos, así como de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación y la Conselleria de Sanidad.

Igualmente, se han movilizado recursos de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana; la Sociedad para la Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE); la Confederación Hidrográfica del Júcar; la Delegación de Gobierno en València; la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la empresa TYPSA.