Emergencias pide a la Policía investigar el hallazgo de una cámara oculta en la base de bomberos de Yàtova

La Conselleria de Emergencias e Interior ha solicitado a la Policía de la Generalitat que investigue la colocación de una cámara oculta en la unidad de bomberos forestales de Yàtova (Valencia), en un edificio del gobierno autonómico, según han confirmado fuentes del departamento dirigido por Juan Carlos Valderrama.

Así lo han indicado fuentes de este departamento tras la información avanzada por elDiario.es, que revela que la cámara oculta se localizó hace un par de semanas en uno de los despachos de la unidad de Buñol, cuya base está en Yàtova.

Ante esta información, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro, ha señalado en un comunicado que se trata de unos hechos "muy preocupantes": "Desde Compromís exigimos una investigación exhaustiva e independiente para aclarar los hechos".

Por su parte, la portavoz socialista de Emergencias en Les Corts, Alicia Andújar, ha considerado que este es "un hecho gravísimo que atenta contra los derechos de los trabajadores" y ha calificado de "urgente que se den explicaciones".

Tras el hallazgo, el personal interpuso una denuncia ante la Guardia Civil y desde la dirección de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) se ha abierto un expediente para llevar a cabo una investigación interna.