Emergencias insiste en la "máxima precaución" por lluvias fuertes en la Comunitat

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha pedido la "máxima precaución" ante el mantenimiento este martes de la alerta naranja en la provincia de Alicante y por nuevas precipitaciones "fuertes en cortos periodos de tiempo, vientos fuertes y posible granizo".

Valderrama ha hecho estas declaraciones tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias celebrada esta mañana en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (Valencia), en la que ha participado de forma telemática la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

Según ha explicado, "todos los dispositivos están preparados y atentos a cualquier circunstancia que se pueda producir", y ha indicado también que, en principio, "no está previsto incrementar la alerta naranja a roja", pero ha incidido en que hay que "estar atentos" a los avisos.

"Se recomienda a toda la población la máxima precaución y que tome medidas de autoprotección. Si se ve en alguna tormenta, en caso de estar conduciendo, disminuya la velocidad, no cruce zonas inundables, no aparque en zonas de barrancos o en vados y, sobre todo, esté atento a todas las recomendaciones del Centro de Coordinación de Emergencias y ante una situación de alerta póngase en contacto con el 112", ha indicado.

La Conselleria de Educación ha informado esta mañana de que un total de 44 municipios de la provincia de Alicante han suspendido hoy las clases, situación que ha afectado a 215.000 alumnos.