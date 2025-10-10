Emergencias amplía al litoral de Castellón la alerta naranja por lluvias, que dejan en la Safor y Marina Alta 100 l/m2

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha ampliado la alerta naranja por lluvias al litoral de Castellón --que antes estaba en amarillo--. Durante este viernes, las precipitaciones han dejado más de 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en las comarcas de la Safor y la Marina Alta.

En su actualización de las alertas de las 12.20 horas, a causa de la dana Alice, Emergencias ha detallado que mantiene el nivel rojo en el litoral sur de Alicante y naranja en el litoral e interior sur de Valencia y litoral norte de Alicante.

También se mantienen las alertas por tormentas nivel amarillo en toda la Comunitat Valenciana y por lluvias en todo el interior de Castellón; interior norte de Valencia e interior de Alicante.

Durante la jornada de este viernes, varios municipios de la comarca valenciana de la Safor y del norte de la Marina Alta (en Alicante) han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado, con tormentas de intensidad torrencial en algunos momentos, según datos de Avamet.

En concreto, hasta las 12.30 horas del viernes, en Vall de Gallinera (Alicante) se han acumulado 106,6 l/m2; en Beniflà (Valencia), 101,3 l/m2; y 100,8 l/m2 en en la playa de Miramar (Valencia) y en Sagra --la costera de la Bolata-- (Alicante).

En las mismas comarcas, más de 90 l/m2 se han registrado en las localidades de la Vall d'Ebo --refugi La Figuereta-- (Alicante), 97 l/m2; Almiserà (Valencia), 95,3 l/m2; Rafelcofer (Valencia), 94,4 l/m2; la Font d'en Carròs --la Cava-- (Valencia), 93,9 l/m2; Alfauir (Valencia), 93,2 l/m2; Vilallonga --norte-- (Valencia), 91,4 l/m2; y Oliva --carretera de Pego-- (Valencia), con 90,6 l/m2;

No obstante, los máximos registros del día los sigue liderando el observatorio de Illes Columbretes, en la ciudad de Castelló, con 164 l/m2 durante el viernes.

Avamet ha apuntado que también se han registrado más de 70 l/m2 en algunos puntos de las comarcas valencianas de La Costera y La Vall d'Albaida.