El Ayuntamiento mantendrá abiertos los parques a la espera de lo que pase el próximo fin de semana

Según el primer edil, esos informes son favorables a que se mantengan abiertas las zonas verdes con el fin de facilitar los paseos diarios de los niños después de estas semanas se confinamiento. No obstante, Joan Ribó ha advertido de que la decisión podría ser otra si el próximo fin de semana vuelve a pasar lo mismo que el domingo, y ha pedido a los padres que actúen con "responsabilidad". La policía local, eso sí, ha avisado de que a partir de ahora se impondrán sanciones a los padres que no respeten o no hagan guardar a sus hijos las medidas de distanciamiento establecidas en el estado de alarma.