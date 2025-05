La educación especial de la Comunitat Valenciana pide un servicio de transporte digno

Alumnado y familias de los centros de educación especial de la Comunitat Valenciana denuncian que el servicio de autobuses que les debe llevar diariamente al colegio sigue siendo un quebradero de cabeza a día de hoy. Cabe destacar que el servicio ya dio problemas al inicio del curso pasado 2023-24 y, sin embargo, pese a ello, el contrato todavía tiene la posibilidad de ser renovado por la Generalitat por otros dos años más.

"Tenemos muchos retrasos. Vienen muy tarde a recoger a los niños. Muchas mañanas nos dicen que todavía no ha salido el autobús", denuncia la presidenta del AMPA del CEE Professor Sebastián Burgos de València, Gemma Máñez. "Los autobuses no están bien. Tienen goteras los días de lluvia. A veces no funcionan las rampas. Los monitores no conocen el servicio, no conocen la ruta...", enumera Máñez.

Todas estas deficiencias, con alumnado de educación especial y sus necesidades concretas. No obstante, ellos y ellas no son los únicos afectados por los incumplimientos de las compañías contratadas por la Generalitat para la prestación de este servicio de transporte. También lo son centros damnificados por la DANA, como el CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell.

"Nos dicen [desde la Conselleria de Educación] que tienen las manos atadas, que no pueden hacer más de lo que están haciendo sino estar encima de la empresa y ya está", asegura la presidenta del AMPA del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, Elisabeth García. "Pero no nos ponen otro autobús, que llevamos pidiéndolo desde enero, ni nos dan una solución oficial", añade García.

Por ello, alumnado y familias de Beniparrell mantienen sus movilizaciones iniciadas a comienzos del mes de mayo para denunciar públicamente esta situación. La próxima de estas movilizaciones será este jueves, quince de mayo. La Conselleria de Educación, como respuesta, asegura haber creado una comisión mixta para dar con una solución a esta problemática.