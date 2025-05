Educación destaca que el 99,67% del alumnado de Infantil y Primaria estudiará en la lengua base elegida

El 99,67% del alumnado de Infantil y Primaria estudiará en la lengua base elegida por sus familias --castellano o valenciano-- el próximo curso escolar 2025-2026, en el que se ofertarán 2.022 unidades para 35.604 alumnos. Así lo ha destacado este martes el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, en rueda de prensa para informar de las claves de la admisión para el próximo ejercicio escolar, que arranca este martes y que está marcada por una bajada significativa de la natalidad, la consulta lingüística resultado de la Ley de libertad educativa, una "especial atención" a las zonas en riesgo de despoblación y el distrito único.

Rovira ha explicado desde la Conselleria se va a seguir trabajando para dar respuesta a todo el alumnado y ha criticado que políticos y asociaciones pongan en el énfasis en el 0,33% que no cursará en la lengua elegida.

El conseller ha reiterado que el resultado de la consulta sobre la lengua base, celebrada entre el 25 de febrero y el 4 de marzo, “reflejó la pluralidad de la Comunitat Valenciana, con un resultado equilibrado de 50,53 % de valenciano como lengua base y un 49,47 % de castellano”.

Ese resultado se refleja ahora en el proceso de admisión. Así, del análisis de la distribución de unidades se deduce que el valenciano es la lengua base predominante en el sistema educativo valenciano, con el 43 % de las unidades de educación infantil y el 52 % de las unidades de educación primaria.

Esta misma tendencia se observa en la zona de predominio lingüístico valenciano, donde estos porcentajes llegan al 50 % en educación infantil y el 60 % en educación primaria. En cambio, en la zona de predominio lingüístico castellano, el castellano es la lengua base mayoritaria y se encuentra en el 80 % de las unidades de educación infantil y en el 99 % de las unidades de educación primaria. En Infantil hay que tener en cuenta que la lengua base de las unidades de 3 años están sin catalogar, a la espera de la decisión de las familias en el propio proceso de admisión.

Críticas al proceso

Precisamente, Famílies pel Valencià han denunciado irregularidades. Su portavoz, Rubén Pacheco asegura que no se han seguido los criterios establecidos y critica que se han abierto grupos en castellano a pesar de no cumplir con las exigencias marcadas en la Ley de Libertad Educativa.

Desde la asociación, además, critican que mientras la Consellería ha abierto grupos en castellano en estas zonas para garantizar la enseñanza en castellano no ha hecho el mismo en las zonas valenciano hablantes. Así en diferentes centros educativos en localidades como San Vicente del Raspeig, Ibi, Alicante, Elche o València la Consellería no ha atendido la demanda de las familias que no podrán estudiar en valenciano a pesar de que los resultados de la consulta fueron muy ajustados. Familias por el Valenciano asegura que hay 30 centros dónde en algún curso el resultado ha sido de 75% para el castellano y 25% para el valenciano y en ningún caso la Consellería ha abierto una línea en valenciano para satisfacer la demanda de las familias que habían apostado por esta lengua.

Descenso de la natalidad

El conseller de Educación ha explicado que el proceso de admisión del curso 25/26 está marcado también por el descenso de la natalidad. “Según los datos del censo y la información recogida a través de la coordinación con los ayuntamientos, se observa que partimos de una bajada generalizada del número de alumnado que se incorpora por edad al sistema educativo que son los nacidos en el año 2022”, ha indicado.

En términos globales en la Comunitat Valenciana cuenta con 5.956 alumnos menos para escolarizar. En comparativa con el curso anterior, para 41.560 alumnos nacidos en 2021, el número de unidades de 3 años que se ofertaban para el proceso de admisión el curso pasado era de 1.983. Sin embargo, para escolarizar los 35.604 alumnos nacidos en 2022 habrá un total de 2.022 unidades. “Por lo tanto, con 5.956 alumnos menos, habrá 39 unidades más”, ha destacado el conseller.

Rovira ha subrayado también que para el próximo curso escolar se ha mantenido el mismo número de unidades en las localidades afectadas por la riada. “Era un compromiso de la Conselleria. La riada ha causado un gran impacto en nuestro alumnado y sus familias y se ha apostado por no disminuir los recursos. En concreto, en los centros públicos han sido 9 las unidades de educación infantil que se han mantenido y 16 las de educación primaria, que hacen un total de 25 unidades”.

Asimismo, en aquellas localidades en las que el número de nacidos en 2022 baja considerablemente, se ha establecido una ratio máxima inferior a los 25 alumnos que establece del Decreto 58/2021, con 20, 22 o 23 alumnos como máximo por unidad, con la finalidad de mantener el máximo de unidades en funcionamiento y posibilitar una atención más individualizada.

Además, y siguiendo con las actuaciones iniciadas el año pasado en relación con la lucha contra la despoblación en el territorio valenciano, en las zonas identificadas como municipios en riesgo se ha bajado el mínimo de 4 a 3 alumnos para formar el primer grupo, de 6 a 5 para el segundo, y así sucesivamente. En este mismo sentido, se está ampliando la oferta del primer ciclo de Educación Infantil en aquellas localidades donde no exista la oferta.

“Por tanto, rebajamos por segundo año consecutivo el número de alumnos necesario para formar grupos y mantener la actividad en las escuelas de zonas con riesgo de despoblación. Cuando llegó este Gobierno en julio de 2023 el número mínimo de alumnos en estas zonas era 6”, ha recordado Rovira.

Proceso telemático en AdmiNova

Por último, el conseller ha recordado que el proceso de admisión debe realizarse de manera telemática a través de la plataforma AdmiNova, que se puso en marcha el año pasado. “Un proceso sencillo, con una web donde aparecen tutoriales, el acceso a las solicitudes y toda la información necesaria”, ha indicado.

Como novedad de la admisión para el curso 2025-2026 cabe destacar el esfuerzo realizado para conseguir que la confirmación de plaza al centro adscrito se haya realizado de forma telemática o la admisión extraordinaria en el mes de julio, que también será telemática.

Además, las familias podrán visualizar en la web las vacantes que oferten los centros educativos tanto en Lengua Base Castellano como en Lengua Base Valenciano, fruto de la configuración de grupos que surgida de la consulta de la lengua base. Y en los niveles de entrada (3INF) serán las peticiones de las familias las que configurarán la lengua base de estas unidades.

Es importante recordar que en cada opción solicitada habrá que indicar la lengua base por la que se desea acceder al centro educativo. En caso de que un centro oferte puestos en las dos lenguas base y se desee optar a ambos habrá que utilizar dos líneas de solicitud de las 20 en total que tiene el formulario, es decir, solicitar dos veces el mismo centro una vez por cada lengua base.

"Por segundo año consecutivo las familias pueden elegir el centro educativo que deseen para sus hijos sin limitaciones, gracias al distrito único". El proceso de admisión de este año en Infantil y Primaria se ha adelantado un mes respecto a 2024.