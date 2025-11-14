Dos hombres ingresan en prisión por violar a una mujer en Paterna

Dos hombres de 21 y 28 años han ingresado en prisión tras ser detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de agresión sexual con penetración por violar a una mujer en una vivienda abandonada y en ruinas del municipio de Paterna (Valencia).

Según un comunicado de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el pasado día 4 de noviembre sobre las 20:00 horas, cuando los agentes fueron alertados para que se dirigieran a una calle de Paterna, donde al parecer una mujer habría sido agredida sexualmente.

Varias patrullas de Policía Nacional y Policía Local se trasladaron al lugar y encontraron a una mujer tendida en un banco y sollozando, quien les manifestó que había sido agredida sexualmente por dos hombres unos momentos antes.

Los agentes solicitaron la presencia de personal sanitario para su posterior traslado a un centro hospitalario y se activó el protocolo de atención integral sanitaria y judicial a víctimas de agresiones sexuales.

Los policías averiguaron que al parecer la mujer, que se encontraba sentada en un parque cercano, habría accedido a una vivienda abandonada y en ruinas próxima para hacer sus necesidades tras sentirse indispuesta, momento en que dos hombres aprovecharon la oscuridad y el lugar poco transitado para entrar tras ella.

"Una vez en el interior y tras obligarla a beber algún tipo de bebida alcohólica, uno la manoseó y sujetó por la cabeza mientras el otro la agredía sexualmente con penetración", saliendo ambos hombres huyendo tras la violación, según el relato policial.

Ante los hechos ocurridos, se dio conocimiento a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de Policía Nacional de Paterna, quien se hizo cargo de las investigaciones y se pudo identificar y detener rápidamente a los dos presuntos agresores sexuales.

Finamente los arrestados, uno con antecedentes y en situación irregular en España, pasaron a disposición judicial y se decretó el ingreso en prisión de ambos.