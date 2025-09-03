La disolución del ‘Consell de l’Horta’ obliga al Ayuntamiento a buscarle otro uso a la Alqueria del Moro

La decisión de la Generalitat de fulminar el ‘Consell de l’Horta’, adoptada hace unos meses, va a tener un efecto colateral para el Ayuntamiento de València. Este organismo tenía su sede en la Casa del Señor de la Alquería del Moro, un edificio de propiedad municipal ubicado junto al Parque de Benicalap.

El inmueble fue rehabilitado en 2019 por el anterior gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE con una inversión de dos millones de euros. El edificio está adscrito a la Concejalía de Agricultura, ahora en manos de Vox. Desde esta formación política han señalado a Onda Cero que la alquería seguirá ocupada hasta el próximo 31 de diciembre por los liquidadores del ‘Consell de l’Horta’. A partir de entonces quedará vacía y se le buscará un nuevo destino. La liquidación de este organismo es consecuencia de la modificación de la ley de l’Horta aprobada por el PP y Vox en Les Corts el pasado mes de febrero.

Edificio BIC

La Casa del Señor es la única propiedad municipal de todo el conjunto, que quedó deshabitado en los años setenta del siglo pasado. La Alquería del Moro y su entorno son uno de los ejemplos de arquitectura rural más relevantes de la ciudad y por eso están protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC). Se trata de uno de los únicos ejemplos originales que quedan de la vida señorial en la València del siglo XIV. En aquella época fue un edificio con varios salones y una capilla privada. A lo largo del siglo XVIII se transformó en una casa de campo y una de sus estancias fue habilitada para la cría de gusanos de seda.