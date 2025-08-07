Una "dirección política" con la presidencia de la Generalitat y una nueva alerta, propuestas del Plan ante catástrofes

Una "dirección política" con la presidencia de la Generalitat y un nuevo nivel de alerta superior de color negro para situaciones extremas son dos de las propuestas del Plan ante catástrofes naturales de la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación tras la DANA, encabezada por Francisco José Gan Pampols.

De momento es un borrador y contempla la creación de una comisión delegada dirigida por el president de la Generalitat, a través de la cual el Consell podrá seguir la gestión de las emergencias. Según esta estructura organizativa, el director de la emergencia se encargaría de declarar las fases, proponer la declaración de emergencia de interés nacional cuando sea procedente y coordinar las actuaciones y el nivel de movilización de efectivos. También le correspondería convocar órganos como el Cecopi.

Se pretende de este modo "asegurar una autoridad clara, un liderazgo definido y una respuesta ordenada en todos los niveles de dirección", en base a una estructura "modular y flexible" capaz de adaptarse a todas las fases de la emergencia, y promover "una comunicación integrada que asegura un flujo de información eficaz". Se insta así a revisar la estructura actual para adecuarla a las ya existentes a nivel estatal y europeo.

El borrador también apunta que con un aviso rojo de la Aemet el tráfico estaría restringido.