La Diputación de Valencia impulsa una campaña de bonos al comercio en la zona afectada por la DANA

La Diputación de Valencia pone en marcha una campaña de bonos al comercio para reactivar la economía en los municipios que resultaron afectados por la dana. Para ello los bonos podrán adquirirse a partir de este jueves, 11 de septiembre, y llegarán a manos de los consumidores a partir del lunes 29 de septiembre.

El funcionamiento de la campaña es muy sencillo: la Diputación aporta cinco millones de euros para la emisión de los bonos; Cámara Valencia habilita la web https://bonocomerciodana.com/ para que los comercios se adhieran y supervisa que cumplen los requisitos; Caixa Popular asume los gastos bancarios de la campaña; y los consumidores interesados adquieren a través de la web los bonos de 100 euros, de los cuales pagan 50, porque la otra mitad está cubierta con la ayuda de la Diputación.

Tal y como ha detallado el presidente de la institución provincial Vicent Mompó el objetivo es favorecer que los comercios que han reactivado su actividad puedan tener continuidad favoreciendo las compras en los municipios.

Las personas empadronadas en los municipios afectados tendrán preferencia durante el primer mes, y la venta de bonos se ampliará al resto de usuarios a partir del 11 de octubre y hasta el final de la campaña el 31 de diciembre.

Numerosos comercios cerrados

Mompó ha recordado que cerca de tres mil comercios todavía no han podido reactivar su actividad en los municipios afectados. El alcalde de Aldaia Guillermo Luján espera que incentive las compras. Por el momento más de 250 establecimientos se han adherido ya a la campaña

Los municipios contemplados en el convenio entre la Diputación y Cámara Valencia son Catarroja, Aldaia, Alfafar, Paiporta, Alaquàs, Xirivella, Benetússer, Sedaví, Massanassa, Albal, Picanya, Llocnou de la Corona y Beniparrell en l’Horta Sud; Algemesí, L’Alcúdia, Catadau, Montroi, Llombai y Guaddassuar en la Ribera Alta; Chiva y Cheste en la Hoya de Buñol; Sot de Chera y Pedralba en la Serranía; Utiel en la Plana Utiel-Requena; Loriguilla en el Camp de Túria; y Riola en la Ribera Baixa.