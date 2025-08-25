La Diputació adjudica la redacción del proyecto para la nueva sede del ‘Teatre Escalante’

La Diputació de València ha adjudicado la redacción del proyecto para habilitar la nueva sede del ‘Teatre Escalante’ dentro de las instalaciones del Instituto Valenciano de Audiofonología, junto al hospital Doctor Peset. Según ha sabido Onda Cero, el contrato cuenta con un presupuesto de 283.000 euros y ha sido encargado a la UTE formada por Cor Asoc+After Estudio.

Después de descartar el proyecto del anterior equipo de gobierno de la corporación para ubicar la sede del Escalante en un edificio de nueva planta que iba a levantarse en un solar de la pedanía de Beniferri, finalmente el teatro compartirá espacio con el Instituto Valenciano de Audiofonología. Concretamente se ubicará en el colegio Lluís Fortich. Este complejo está situado junto al Hospital Doctor Peset, rodeado de zonas peatonales y ajardinadas.

La sede del Escalante estará en un edificio rehabilitado que contará con 3 plantas y sótano. En el proyecto también se contempla habilitar los espacios exteriores ajardinados para acoger representaciones al aire libre. La Diputación tiene pensado invertir más de seis millones de euros en el proyecto, como explicaba hace unas semanas el presidente de la corporación, Vicent Mompó:

El ‘Teatre Escalante’ tuvo que abandonar en 2016 su histórica sede del barrio del Carmen de València porque el edificio alquilado donde se encontraba tenía graves problemas estructurales. Desde entonces la programación de la sala, centrada en el público infantil, se ha ido repartiendo por diferentes espacios de la ciudad.

Inicio de las obras

El plazo total que tiene la empresa adjudicataria para entregar el proyecto redactado es de 22 meses. Sin embargo, el pliego establece dos meses para la redacción del proyecto básico, lo cual permitirá avanzar los trámites burocráticos de manera paralela al proceso de redacción del proyecto de ejecución, con el objetivo de poder iniciar las obras lo antes posible. En este sentido, la Diputación espera que a finales de 2026 puedan iniciarse las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 16 meses.

La nueva sede del Escalante unificará en un mismo espacio tanto el escenario como la escuela de teatro que contará con salas de ensayos y aulas para impartir clases. Precisamente, la corporación provincial acaba de sacar a licitación el contrato de gestión de la escuela durante un plazo de dos años, por un importe de 193.000 euros.