Diciembre empieza invernal en la Comunitat Valenciana, con cielo nuboso y más frío

El inicio de semana y del mes de diciembre llega a la Comunitat Valenciana con tiempo más propio del invierno, marcado por el cielo nuboso, chubascos que pueden ser localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante durante la madrugada, heladas en el interior y más frío.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, para este lunes se esperan mínimas de 8 grados en Castellón y de 9 tanto en València como Alicante.

En concreto, Aemet pronostica para este lunes cielo nuboso, disminuyendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde, con brumas y bancos de niebla en zonas del interior por la mañana y al final del día. Se esperan chubascos ocasionales en el litoral sur de Valencia y puntos del extremo norte de Alicante a primeras horas, sin descartar que sean localmente fuertes y tendiendo a remitir por la mañana.

Las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios, salvo ascenso de las máximas en el interior norte de Castellón; en zonas del interior, se esperan heladas débiles, mientras soplará viento del nordeste moderado en la mitad sur del litoral y viento flojo variable en el resto la primera mitad del día; por la tarde tenderá a sur flojo ocasionalmente moderado en Castellón y a flojo variable en el resto, tendiendo a predominar la componente oeste al final del día.

Para este martes, Aemet anuncia intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en el tercio norte por la tarde, que serán más probables en el interior, así como temperaturas con pocos cambios, con heladas débiles en puntos del interior norte. El viento soplará del oeste, moderado en el litoral sur y central y flojo en el resto, aumentando a moderado en el interior de Valencia por la tarde.