Día para la Prevención de los Incendios Forestales: La Comunitat Valenciana, preparada pero no suficiente

Hoy es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Para Ferran Dalmau, ingeniero forestal, los episodios de incendios que están teniendo lugar en toda la península nos deben hacer reflexionar sobre la importancia de invertir en verde, invertir en prevención.

Dalmau ha explicado que la propagación de un incendio depende de la meteorología, el combustible y la topografía, pero el único factor sobre el que podemos incidir es en la cantidad de combustible, es decir, la cantidad de vegetación.

Además, ha indicado que los planes locales de prevención de incendios también son muy importantes. En este sentido, ha señalado que "la Comunitat Valenciana está más preparada que otras comunidades", pero sigue sin ser suficiente.

Dalmau ha detallado que para tener una política de prevención de incendios funcional, Naciones Unidas tasa en el doble de lo que se gasta en extinción de incendios. La Comunitat debería tener la capacidad de gestionar al menos un 1% del territorio forestal al año e invertir alrededor de 120-150 millones de euros al año en hectáreas gestionadas, algo que no sucede.