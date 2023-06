El día después de la salvación en el Valencia

LEER MÁS El Valencia presenta un proyecto de futuro a Peter Lim

Con la salvación conseguida, el Valencia debe trabajar y mucho en el futuro. Esta mañana la presidenta Layhoon , el Director Deportivo Miguel Ángel Corona y el Director Corporativo Javier Solís han mantenido una reunión en un hotel cercano a Mestalla.

En primer lugar deberán decidir si se lo ofrece o no la renovación a Rubén Baraja. El técnico afirmaba ayer sobre su futuro que "ahora necesito un par de días de reflexión. La sensación que tengo es que el Valencia CF es el club de mis amores y ya hablaremos lo que tengamos que hablar. Ha sido una experiencia brutal en todos los sentidos". No cabe duda que al vallisoletano le gustaría continuar pero no a cualquier precio.

En cuanto a la plantilla hay muchos jugadores que acaban contrato. Los cedidos Herrerín, Nico, Kluivert, Lino, Cenk e Ilaix Moriba volverán a sus clubes de origen siempre y cuando el Valencia no negocie otro año de cesión o bien pague la opción de compra. En el caso del turco Cenk la intención era hacer frente a los 5 millones de euros de su opción de compra. Y Toni Lato acaba su contrato y la oferta de un año de renovación no fue aceptada por el futbolista y su futuro podría estar en el Mallorca.

A ello hay que añadir las ventas. Como ya publicamos en Onda Cero Valencia, la intención es vender a Mamardashvili, Yunus y Thierry. Por este concepto de ventas se espera sacar unos 75 millones de euros para invertir tan solo 15 millones en compras.

Todo siempre a la espera de que el máximo accionista Peter Lim, al que este fin de semana se le vio disfrutar con la compañía de Cristiano Ronaldo en Singapur, decida qué Valencia quiere definitivamente para el futuro.