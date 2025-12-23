Detenido por incendiar 18 contenedores y dañar 32 vehículos y 3 fachadas en València

La Policía Nacional ha detenido la pasada madrugada en València a un hombre de 45 años acusado de haber incendiado de forma intencionada 18 contenedores urbanos y de causar daños en 32 vehículos y en tres edificios. Los hechos se han producido alrededor de las 4:30 horas en la calle Jerónima Galés, cercana a la Cruz Cubierta, y han sido los vecinos quienes han alertado al 091.

Los agentes, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, han visto a un hombre junto a unos contenedores que coincidía con la descripción, por lo que ha sido detenido.

Al mismo tiempo se ha solicitado la intervención de los bomberos, que han sofocado los incendios.

Un total de once vehículos han resultado totalmente calcinados –ocho coches y tres motocicletas- y veintiuno de forma parcial, además de 18 contenedores y las fachadas de tres edificios.

La Policía Científica también se ha desplazado a la zona para realizar una inspección técnica de los incendios.