Desarticulado un grupo criminal dedicado a estafar a empresas de transporte de mercancías

La Guardia Civil de Guadalajara, en el marco de la operación 'Kurume', ha detenido en Castellón y Valencia a tres personas pertenecientes a un grupo criminal dedicado a estafar a empresas del sector de la logística en las provincias de Toledo, Barcelona, Madrid y Guadalajara.

Según ha informado la Comandancia de Guadalajara en un comunicado, la investigación se inició en septiembre de 2024, tras detectarse dos estafas en sendas empresas de logística en la provincia de Guadalajara.

Los presuntos autores simulaban ser transportistas de empresas reales y lograban contratar el transporte de mercancías de alto valor que, una vez recogidas, nunca llegaban a su destino.

Para evitar su identificación, los integrantes del grupo criminal utilizaban placas de matrículas falsas y documentos falsificados sobre la titularidad de las verdaderas empresas, hechos que dificultaron las labores de investigación.

Sin embargo, la Guardia Civil logró descubrir que este grupo también actuó en las provincias de Madrid, Toledo y Barcelona, en las que se apropiaron de mercancías por un valor de cerca de medio millón de euros.

La investigación culminó a finales del pasado mes de julio tras la práctica de tres detenciones en las localidades de Betxí (Castellón) y de Godelleta (Valencia), y de dos registros domiciliarios en esta última localidad, donde residía el responsable de la organización, en los que se incautó documentación, material sustraído en los distintos hechos delictivos y 11.700 euros en efectivo.

Los investigadores también localizaron tres semirremolques y una cabeza tractora que la organización tenía estacionados en una campa de la localidad de Burriana (Castellón).

Los encargados de esta investigación han sido el Equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sigüenza, con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y con unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana de Burriana y Requena.

La operación continúa abierta por lo que no se descartan más detenciones, así como el esclarecimiento de otros hechos delictivos.