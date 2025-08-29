Décima protesta 'Mazón dimisión' en València: De manifestación a concentración

La DANA de València llega a su décimo aniversario mensual. Diez meses se cumplen desde que la fuerza del agua lo invadió todo: casas, negocios, municipios enteros… Tanto en l'Horta Sud como en La Foia de Bunyol, La Plana d'Utiel-Requena y La Ribera Alta. Unas inundaciones que dejaron 228 víctimas mortales, decenas de heridos y una huella emocional que se mantiene diez meses después de la DANA.

Este veintinueve de agosto, pese al calor y a las altas temperaturas típicas de esta época del año, el movimiento 'Mazón dimisión' vuelve a salir a la calle. En esta ocasión, con una novedad destacada porque el acto no consistirá en una manifestación, tal y como viene siendo habitual, sino que se reconvierte en una concentración. Está programada para las 19:30 horas, en la Plaza de la Virgen de València.

Se trata, con todo, del décimo acto de protesta bajo ese lema 'Mazón dimisión'. Los y las asistentes insisten en pedir la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat por su gestión de la DANA de València. Reivindican que el Gobierno valenciano asuma responsabilidades políticas y judiciales tras la que ha sido, sin lugar a dudas, la mayor catástrofe de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.