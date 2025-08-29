DANA VALÈNCIA

Décima protesta 'Mazón dimisión' en València: De manifestación a concentración

Más de doscientas asociaciones, entidades y organizaciones culturales y sociales valencianas convocan, un mes más, un acto de protesta para pedir la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat por su gestión de la DANA

Ramón Pérez

València |

Una de las manifestaciones 'Mazón dimisión' surgidas a raíz de la gestión de la DANA de València
Una de las manifestaciones 'Mazón dimisión' surgidas a raíz de la gestión de la DANA de València | Biel Aliño - Agencia EFE

La DANA de València llega a su décimo aniversario mensual. Diez meses se cumplen desde que la fuerza del agua lo invadió todo: casas, negocios, municipios enteros… Tanto en l'Horta Sud como en La Foia de Bunyol, La Plana d'Utiel-Requena y La Ribera Alta. Unas inundaciones que dejaron 228 víctimas mortales, decenas de heridos y una huella emocional que se mantiene diez meses después de la DANA.

Este veintinueve de agosto, pese al calor y a las altas temperaturas típicas de esta época del año, el movimiento 'Mazón dimisión' vuelve a salir a la calle. En esta ocasión, con una novedad destacada porque el acto no consistirá en una manifestación, tal y como viene siendo habitual, sino que se reconvierte en una concentración. Está programada para las 19:30 horas, en la Plaza de la Virgen de València.

Se trata, con todo, del décimo acto de protesta bajo ese lema 'Mazón dimisión'. Los y las asistentes insisten en pedir la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat por su gestión de la DANA de València. Reivindican que el Gobierno valenciano asuma responsabilidades políticas y judiciales tras la que ha sido, sin lugar a dudas, la mayor catástrofe de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer