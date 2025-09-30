Decae la alerta naranja y sigue el amarillo en el litoral de Alicante y Valencia

Según Aemet, un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes y, dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

La Comunitat Valenciana vivirá este martes una jornada de chubascos acompañados de tormenta en la primera mitad del día, que serán localmente fuertes o muy fuertes y persistentes, especialmente en litorales y prelitorales de Valencia y norte de Alicante donde se esperan precipitaciones y tormentas que acumularán 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 l/m2 en doce horas.

Las temperaturas máximas irán en ascenso en la mitad norte y en descenso o sin cambios en la mitad sur, y el viento soplará moderado del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en el litoral central a primeras horas. En el interior, soplará flojo del nordeste con intervalos de intensidad moderada, disminuyendo a viento flojo variable a últimas horas.

Previsión 1 Octubre

Para el miércoles, primer día de octubre, se esperan intervalos nubososen Alicante y el sur de Valencia, con posibles precipitaciones dispersas en el litoral a primeras horas del día, tendiendo a cielo poco nuboso, mientras que en el resto de la Comunitat se espera cielo poco nuboso.

Por la mañana habrá brumas y bancos de niebla en interiores de Valencia y Alicante. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o sin cambios, y las máximas subirán en Valencia y norte de Alicante, y experimentarán un ligero ascenso o no cambiarán en el resto.