El Debate de Política General se celebrará del 23 al 25 de septiembre en Les Corts Valencianes, una sesión que abrirá el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para el que será el segundo debate pero el primero tras la dana del 29 de octubre.

Tras la comparecencia del president, en la primera jornada del debate, intervendrán los síndics de los cuatro grupos parlamentarios. El día siguiente se reserva para la presentación de las propuestas de resolución de los grupos, que serán agrupadas por bloques y se votarán el día 25.

Respecto al resto del calendario, se celebrarán seis plenos ordinarios durante el periodo de sesiones, dos al mes sin tener en cuenta por el momento si hay presentación y tramitación de presupuestos de la Generalitat para 2026.