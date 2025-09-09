CORTS

El Debate de Política General se celebrará del 23 al 25 de septiembre en Les Corts Valencianes

Así lo ha acordado este martes la Junta de Síndics que ha aprobado el calendario parlamentario para el nuevo periodo de sesiones.

Europa Press

València |

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión de control en Les Corts Valencianes, a 15 de mayo de 2025, en Valencia
El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión de control en Les Corts Valencianes, a 15 de mayo de 2025, en Valencia | Rober Solsona / Europa Press

El Debate de Política General se celebrará del 23 al 25 de septiembre en Les Corts Valencianes, una sesión que abrirá el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para el que será el segundo debate pero el primero tras la dana del 29 de octubre.

Tras la comparecencia del president, en la primera jornada del debate, intervendrán los síndics de los cuatro grupos parlamentarios. El día siguiente se reserva para la presentación de las propuestas de resolución de los grupos, que serán agrupadas por bloques y se votarán el día 25.

Respecto al resto del calendario, se celebrarán seis plenos ordinarios durante el periodo de sesiones, dos al mes sin tener en cuenta por el momento si hay presentación y tramitación de presupuestos de la Generalitat para 2026.

