La dana Alice dejará este lunes tormentas fuertes en el litoral de Valencia y Castellón

La Comunitat arranca la semana en alerta naranja: cielo cubierto y tormentas fuertes

Una persona camina bajo la lluvia en una calle de València. | EFE /Manuel Bruque / Archivo

La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana en alerta naranja ante una jornada en la que el cielo está cubierto y se prevén chubascos y tormentas que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y, probablemente, persistentes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

Además, esta jornada no se descarta que la lluvia vaya acompañada de granizo y de rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios o irán en ligero ascenso mientras que las máximas bajarán.

También habrá viento del nordeste en el litoral, ocasionalmente fuerte en el litoral de Alicante y moderado en el resto. En el interior de la autonomía se espera viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte en las horas centrales.

