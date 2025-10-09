PREVISIÓN

La DANA Alice dejará chubascos muy fuertes acompañados de tormenta este 9 d´Octubre en la Comunitat Valenciana

Ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Generalitat ha activado la alerta de nivel naranja para el litoral de Valencia y el litoral de Alicante ante la previsión de fuertes lluvias para toda la jornada del jueves, 9 de octubre. Además, mantiene la alerta amarilla por lluvias en el interior sur y litoral de Castellón e interior de Valencia e interior de Alicante y por tormentas en el interior sur y litoral de Castellón y en toda la provincia de Valencia y toda la provincia de Alicante.

La Comunitat Valenciana vivirá este jueves festivo una jornada con chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, que serán más probables e intensos en el litoral de la provincia Valencia y el litoral de la provincia de Alicante por la llegada de la dana Alice.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas irán en descenso, que será localmente notable en el interior de Valencia, y el viento soplará flojo de dirección variable a primeras horas, predominando la componente este en el litoral a partir de mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad.

Ante esta previsión el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha solicitado que las administraciones competentes redimensionen sus efectivos en base al episodio de precipitaciones y ha avanzado que activarán un plan en la zona cero de la dana para vigilar los barrancos y la situación del alcantarillado.

Previsión viernes

Para este viernes se espera cielo nuboso o cubierto, disminuyendo en la mitad norte a intervalos nubosos por la tarde, y de nuevo chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el sur de Valencia y el litoral de Alicante.

Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros y las máximas irán en descenso en el interior y se mantendrán en el resto. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a nordeste durante las horas centrales; flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad.

