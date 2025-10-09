La DANA Alice dejará chubascos muy fuertes acompañados de tormenta este 9 d´Octubre en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana vivirá este jueves festivo una jornada con chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, que serán más probables e intensos en el litoral de la provincia Valencia y el litoral de la provincia de Alicante por la llegada de la dana Alice.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas máximas irán en descenso, que será localmente notable en el interior de Valencia, y el viento soplará flojo de dirección variable a primeras horas, predominando la componente este en el litoral a partir de mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad.

Ante esta previsión el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha solicitado que las administraciones competentes redimensionen sus efectivos en base al episodio de precipitaciones y ha avanzado que activarán un plan en la zona cero de la dana para vigilar los barrancos y la situación del alcantarillado.

Previsión viernes

Para este viernes se espera cielo nuboso o cubierto, disminuyendo en la mitad norte a intervalos nubosos por la tarde, y de nuevo chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes acompañados de tormenta, más probables e intensos en el sur de Valencia y el litoral de Alicante.

Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros y las máximas irán en descenso en el interior y se mantendrán en el resto. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, tendiendo a nordeste durante las horas centrales; flojo en el interior y flojo a moderado en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad.