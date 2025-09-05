Cuatro colegios de zonas afectadas por la DANA retrasan el inicio de curso al día 11

La Conselleria de Educación y la comunidad educativa de cuatro centros de Algemesí, Alfafar y Massanassa, que irán a aulas prefabricadas tras resultar afectados por la DANA de octubre de 2024, han acordado iniciar el curso escolar 2025/2026 el 11 de septiembre.

La nueva fecha supone "tan solo unos días de diferencia" respecto al inicio de curso oficial, según la Generalitat.

En Massanassa, los alumnos de la escuela infantil Ausiàs March y del CEP Lluís Vives empezará en una misma ubicación tres días después del 8 de septiembre.

En el caso de Algemesí -CEIP Carme Miquel- y de Alfafar -CEIP Orba-, se trata de dos días de aplazamiento, porque el día 8 es festivo local en ambas localidades y el plan original era comenzar el día 9.

La decisión de empezar el 11 de septiembre, explican desde Conselleria, se ha acordado para que "los centros puedan disponer del tiempo necesario a la hora de ultimar detalles y que de este modo las clases puedan iniciarse con normalidad".

Miriam Martínez, presidenta del AMPA del CEIP Orba, ha asegurado que las familias siguen teniendo "muchas dudas" respecto a la operatividad de las instalaciones. "Si consideramos que no son aptas, los niños no entrarán", ha asegurado.

Educación asegura que se está haciendo "un seguimiento exhaustivo" de las instalaciones y se está "en contacto constante" con los ayuntamientos y equipos directivos para informar sobre la situación de cada centro.