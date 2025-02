Una cuarta manifestación en Valencia pide la dimisión de Carlos Mazón

La cuarta manifestación en Valencia contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su "nefasta gestión" de la dana del 29 de octubre ha comenzado este sábado poco después de las 18 horas en el centro de la ciudad, acompañada de la lluvia que ha empezado a caer una hora antes.

La nueva protesta, que tiene lugar cuando se han cumplido tres meses de las riadas que dejaron en la provincia de Valencia 224 personas fallecidas, tres desaparecidas, decenas de municipios afectados y cuantiosos daños, está convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunidad Valenciana.

Una pancarta roja con la imagen boca abajo del presidente de la Generalitat ataviado con el chaleco de emergencias, el lema 'Mazón dimisión' y un crespón negro, encabeza esta manifestación, portada por damnificados por la dana y precedida en esta ocasión por 'La Jove Muixeranga d'Algemesí' para visibilizar a las entidades culturales afectadas.

"Estamos aquí para recordarle al pueblo, a todas las personas afectadas, que no están solas, que pese al abandono institucional que están sintiendo el pueblo valenciano está a su lado", ha señalado una de las portavoces de la organización de la protesta en declaraciones a los periodistas antes del inicio de la marcha.

Numerosas personas se han concentrado en el centro de Valencia para secundar una convocatoria que en las tres manifestaciones anteriores reunió a 130.000 personas el 9 de noviembre, a casi 100.000 el 30 de noviembre y a cerca de 80.000 el 29 de diciembre, según los datos de la Delegación del Gobierno.

Manifestantes en Valencia piden la dimisión de Carlos Mazón | Jorge Gil / Europa Press

Mazón expresa su "respeto" a la gente que se manifiesta

Mazón, por su parte, ha expresado "todo el respeto, apoyo y cercanía para toda la gente que siente dolor" y que acudirá a la cuarta manifestación que este sábado pedirá su dimisión por su gestión de la dana. "No tengo el mismo respeto ni cercanía para los que intentan aprovechar el dolor para hacer política y sacar unos cuantos votos", ha precisado. "Eso no me genera ningún respeto y no creo que se lo genere a nadie, mucho menos a los que sienten ese dolor".

Asimismo, el jefe del Consell ha respondido a la líder del PSPV, Diana Morant, que para él "es un honor" que le comparen con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que Morant contrapusiera durante el 15 Congreso del PSPV la "política de barra de bar" del Consell con la gestión del Gobierno ante crisis como la pandemia de coronavirus o la dana: "A los valencianos nos gobierna un Ayuso que, en el peor momento de nuestra historia, ha gestionado de la peor forma".

En este sentido, Mazón ha destacado que Ayuso "es una referencia" para él y ha puesto en valor que la presidenta de la Comunidad de Madrid "está resistiendo frente a los ataques furibundos del sanchismo todos los días".