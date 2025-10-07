Crean en la Comunitat Valenciana la Plataforma de personal sanitario por Palestina

Ante la situación en Gaza y el asesinato de miles de sanitarios en Palestina un grupo de profesionales de la sanidad y algunas organizaciones de la Comunitat Valenciana han constituido la Plataforma de personal sanitario por Palestina. Entre las graves consecuencias que quieren visibilizar tal y como reitera Nacho Alastrue, miembro del grupo promotor, la destrucción del sistema sanitario de Gaza puesto que los hospitales y centros de salud han sido bombardeados.

Desde la plataforma están en contacto con las ONG´s que están trabajando desde el ámbito sanitario en Gaza para ayudarles en todo lo que sea posible y sumarse a las distintas acciones que se vayan realizando. Tras la presentación de esta tarde realizarán una concentración con velas/luces y batas blancas en memoria de l@s sanitari@s palestin@s asesinad@s.