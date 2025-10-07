GAZA

Crean en la Comunitat Valenciana la Plataforma de personal sanitario por Palestina

Con esta plataforma, que han presentado este martes en Valencia, quieren visibilizar las graves consecuencias del genocidio.

Amparo Sánchez

Valencia |

La ONU alerta de que muchos los hospitales de Gaza están "al borde del colapso"
La ONU alerta de que muchos los hospitales de Gaza están "al borde del colapso" | Abed Rahim Khatib / dpa

Ante la situación en Gaza y el asesinato de miles de sanitarios en Palestina un grupo de profesionales de la sanidad y algunas organizaciones de la Comunitat Valenciana han constituido la Plataforma de personal sanitario por Palestina. Entre las graves consecuencias que quieren visibilizar tal y como reitera Nacho Alastrue, miembro del grupo promotor, la destrucción del sistema sanitario de Gaza puesto que los hospitales y centros de salud han sido bombardeados.

Desde la plataforma están en contacto con las ONG´s que están trabajando desde el ámbito sanitario en Gaza para ayudarles en todo lo que sea posible y sumarse a las distintas acciones que se vayan realizando. Tras la presentación de esta tarde realizarán una concentración con velas/luces y batas blancas en memoria de l@s sanitari@s palestin@s asesinad@s.

