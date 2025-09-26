TRIBUNALES

La Coordinadora Valenciana de ONGD exige la devolución de 5,5 millones de euros defraudados por los condenados en el “Caso Blasco”

La Coordinadora se adhiere a la petición que ha realizado hoy la Abogacía de la Generalitat en la vista para la fijación de la responsabilidad civil que queda pendiente en el procedimiento del exconseller Rafael Blasco y su trama de funcionarios y empresarios, y pide al gobierno autonómico que el dinero que se recupere se dedique a cooperación internacional.

ondacero.es

València |

condena
Fachada de la Ciudad de la Justicia de València | ICAV

La Coordinadora Valenciana de ONGD se ha sumado a la petición de la Abogacía de la Generalitat para que los condenados por la trama de corrupción del “Caso Blasco” devuelvan 5,5 millones de euros, cifra a la que asciende el dinero defraudado por la trama, según el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía.

Lo ha hecho coincidiendo con la vista celebrada hoy en València para determinar la responsabilidad civil de la trama de políticos, empresarios y funcionarios encabezada por el exconseller Rafael Blasco, que saqueó durante años dinero público destinado a la cooperación con países empobrecidos.

La vista intenta dilucidar uno de las cuestiones fundamentales que dejó sin abordar la Audiencia de València y el Tribunal Supremo en sus sentencias de abril de 2020 y diciembre de 2022: la cantidad de dinero que tienen que devolver los condenados que, para robar dinero público, malversaron, crearon ONG falsas, falsificaron todo tipo de informes, forzaron a funcionarios a prevaricar, y un largo etcétera de delitos ya probados.

La Coordinadora ha denunciado durante años que, si los tribunales no exigen la devolución de los fondos defraudados, se está trasladando un mensaje de impunidad muy grave. Enrique Asensi, presidente de la entidad.

La Coordinadora Valenciana de ONGD llama la atención sobre lo difícil que es para la ciudadanía buscar justicia en casos de corrupción tan complicados.

