La Coordinadora Feminista de València reclama medidas urgentes para hacer frente a la violencia machista

La Coordinadora Feminista de València ha convocado para esta tarde en València una concentración contra todas las violencias machistas. Desde la entidad lamentan que continúe el dolor de las mujeres y que se mantenga el control y la violencia sobre ellas.

Candi Barroso, portavoz de la coordinadora, reclama a los cargos públicos que ridiculizan a las mujeres que sufren violencia machista que dejen de hacerlo.

Reitera que no se puede culpabilizar a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas por no haber denunciado.

Concentración delegación

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recordado este miércoles a la Generalitat que tiene la obligación de luchar contra la lacra de la violencia de género y alejarse del negacionismo que mata.

Tras el minuto de silencio que ha presidido a las puertas de la Delegación por el asesinato machista de Cristina, de 37 años, en la ciudad de Alicante, Bernabé ha lamentado que la Comunitat Valenciana llora su segundo víctima mortal por violencia de género en 2025, tras la muerte de una mujer y su hijo en Algemesí (Valencia).