La Coordinadora Feminista de València protesta ante Les Corts: "Hay una 'voxtorsión' hacia las políticas de igualdad"

La Coordinadora Feminista de València se ha manifestado este miércoles frente a Les Corts para protestar contra las políticas de igualdad que está aplicando el Consell. "Hay una 'voxtorsión'", ha señalado Puri Nieto, coportavoz de la organización.

Bajo el lema "Se busca consellera de Igualdad", el colectivo ha puesto el foco sobre la vicepresidenta Susana Camarero: "El PP aprobó leyes que ahora está borrando. Esto es una estafa".

"Si necesita votos - en referencia a las "presiones" de Vox - que los pelee de otra manera", ha apuntado Nieto.

En este sentido, Nieto ha destacado los datos ofrecidos por la Fiscalía que reflejan un aumento de las agresiones sexuales en menores en un 118 %.