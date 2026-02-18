MANIFESTACIÓN

La Coordinadora Feminista de València protesta ante Les Corts: "Hay una 'voxtorsión' hacia las políticas de igualdad"

Cargan contra la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero: "El PP aprobó leyes que ahora ha borrado"

Núria Moreno

València |

La Coordinadora Feminista de València protesta frente a Les Corts.
La Coordinadora Feminista de València protesta frente a Les Corts. | N.M.

La Coordinadora Feminista de València se ha manifestado este miércoles frente a Les Corts para protestar contra las políticas de igualdad que está aplicando el Consell. "Hay una 'voxtorsión'", ha señalado Puri Nieto, coportavoz de la organización.

Bajo el lema "Se busca consellera de Igualdad", el colectivo ha puesto el foco sobre la vicepresidenta Susana Camarero: "El PP aprobó leyes que ahora está borrando. Esto es una estafa".

"Si necesita votos - en referencia a las "presiones" de Vox - que los pelee de otra manera", ha apuntado Nieto.

En este sentido, Nieto ha destacado los datos ofrecidos por la Fiscalía que reflejan un aumento de las agresiones sexuales en menores en un 118 %.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer