El Consell pide al TS suspender cautelarmente el decreto de reparto de menores migrantes

El Consell interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para pedir la suspensión cautelar del Real Decreto aprobado por el Gobierno central para el reparto de menores migrantes no acompañados.

Así lo ha aprobado este viernes el pleno y lo ha trasladado la vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, quien ha subrayado que el objetivo de este paso judicial es "evitar un traslado inadecuado y masivo".

La vicepresidenta ha recalcado que en caso de aplicarse el decreto del Ejecutivo, "supondría una infracción del ordenamiento constitucional de distribución de competencias, una injerencia en las competencias propias de la Generalitat en materia de asistencia social y de personas menores y, además, una infracción del principio de autonomía financiera, porque el Gobierno pretende una distribución de menores de edad migrantes no acompañados sin una planificación previa y sin destinar los recursos suficientes necesarios".

"La Comunitat --ha añadido-- es solidaria pero también es responsable respecto a la atención y a la protección de los menores migrantes no acompañados. Tenemos un sistema de protección que reúne los más altos estándares de calidad y no queremos que esta decisión arbitraria, injusta e inconstitucional, desde nuestro punto de vista, rompa ese sistema", ha manifestado.

Según Camarero, la ocupación media del sistema valenciano está "cercana al 160%".