COMISIÓN INVESTIGACIÓN

El Consell dijo a Iberdrola a las 19:37 del 29-O que Catarroja y Utiel estaban "arrasados"

Esta información consta en un informe que Iberdrola ha remitido a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes.

EFE

Valencia |

Bomberos descansan de las tareas de limpieza y reconstrucción en Catarroja tras la dana.
Bomberos descansan de las tareas de limpieza y reconstrucción en Catarroja tras la dana. | EFE / Kai Försterling

La Conselleria de Industria remitió el 29 de octubre, el día de la dana, varios mensajes de Whatsapp a un directivo de i-DE (distribuidora de Iberdrola) en el que informaba a las 19:37 horas de que los municipios de Catarroja y Utiel estaban "arrasados" y que la situación en Requena era de "drama".

En dicho informe se incluyen comunicaciones, notas e instrucciones mantenidas e intercambiadas entre i-DE con el Ministerio para la Transición Ecológica, la Delegación del Gobierno y la Consellería de Industria. Consta que se informó durante la tarde de la caída de una línea que provocaba grandes oscilaciones en la red, que había tres subestaciones eléctricas sin servicio por lo que estaba en precario todo el suministro de Cullera y Gandia.

Client Challenge

Según el informe se confirmaba minutos antes del envío del mensaje de emergencias que se estaban inundando más subestaciones y que ya eran 80.000 personas sin suministro. El referido informe de Iberdrola a Les Corts incluye, además, un apartado en el que se detallan los problemas que tuvieron los trabajadores de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) para acceder o salir de sus puestos de trabajo.

