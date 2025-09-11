El Consell defiende que el vídeo del Cecopi confirma su versión respecto al envío del ES Alert

Un vídeo de la reunión del Cecopi del día de la DANA del 29 de octubre, que ha difundido RTVE, permite escuchar a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, dando unas indicaciones que coinciden con el contenido del mensaje Es-Alert que posteriormente se envió a los móviles de la población a las 20:11 horas.

El vídeo fue grabado según la cadena a las 19 horas y en él se escucha a la entonces consellera decir: "Pongamos también lo de las vías de comunicación, que solo serán el 112, Twitter oficial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y À Punt".

En el vídeo también se oye a Pradas llamar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para que se conecte al Cecopi porque no la ven en la pantalla, y preguntar si alguien tiene el teléfono del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, pues a ella no le "apetece llamarlo", algo que se ofrece a hacer el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

El entorno de la exconsellera de Interior Salomé Pradas ha defendido que el día de la DANA, impulsó que se llamara a Polo, para que participara al menos de forma telemática en el Cecopi aunque estaba obligado a hacerlo presencialmente.

Asimismo, insisten en que "la única información" que trasladó la CHJ se centró "exclusivamente" en la presa de Forata, sin proporcionar "en ningún momento" datos relativos al barranco del Poyo.

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, quien ha afirmado que se confirma "lo que ha mantenido la Generalitat en cuanto al envío del ES Alert. La consellera aclaró en sede judicial todo lo que se le pedía".

"Respecto a las indicaciones, cuando un mando operativo propone acertadamente el envío de un mensaje, ¿cuál es el problema en la que la consellera recomienda que tenga una difusión adecuada?".

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que el audio del vídeo es "la prueba clara" de que a las 19 horas "ya tenían preparado" y "estaba escrito" el mensaje del Es-Alert que finalmente se envió a los móviles a las 20:11 horas.

Ese vídeo "nos vuelve a atrapar en el 29 de octubre" y a recordar que hubo "una negligencia generalizada, una despreocupación generalizada y una pereza generalizada por parte de todo el Gobierno valenciano".

Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, considera que el vídeo que se ha difundido sobre la reunión del Cecopi el día de la DANA "demuestra la negligencia criminal del gobierno de Mazón y sus mentiras cuando intentan escapar de su responsabilidad".