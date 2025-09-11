“Conquistemos Europa”, el Léleman Conqueridor lanza su campaña de abonos arraigada a Valencia

El Léleman Conqueridor ha lanzado esta semana la campaña de abonos para la temporada 2025/2026. A través de un vídeo promocional mostrando el arraigo del club con Valencia y la fuerza de su afición, la entidad busca aumentar el número de abonados para este año. El debut de un club valenciano en competición europea, o la 51ª edición de la Copa del Rey que se celebrará en la ciudad, son algunos de los motivos que han llevado al club a destacar ese vínculo.

Después de ‘Dar el salto’ y realizar la mejor clasificación de su historia con el objetivo cumplido de jugar en Europa, el club quiere mantener la fidelidad de sus aficionados manteniendo el mismo precio que la temporada anterior. El Abono Liga volverá a incluir la Superliga y los Playoff por solo 80 euros y podrá reservarse escribiendo un correo con los datos del interesado a la siguiente dirección: abonos@conqueridorvalencia.com.

Además, con la participación en competición europea se han añadido dos opciones más para la campaña de este año. El Abono Europa contará con los partidos en casa de Superliga, los Playoff y la CEV Challenge por 100 euros. Mientras que la opción Premium incluirá todos los beneficios anteriores y una camiseta de regalo (130€). Para su reserva también es necesario mandar un mail a la dirección anterior especificando en cual están interesados.

Cabe destacar que esta temporada el Léleman Conqueridor se ha trasladado al Polideportivo de Nou Moles. Los equipos del club disputarán sus competiciones y entrenamientos en esta instalación de la Fundación Deportiva Municipal que permitirá mayor aforo para disfrutar de los partidos que el equipo juegue en casa (1.300 espectadores).

Pretemporada gratis en el Polideportivo de Nou Moles

El equipo hará su primera aparición en Nou Moles este sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas y los aficionados podrán asistir de forma gratuita. Tanto este partido, como el resto de encuentros de la pretemporada que se jueguen en casa, podrán verse gratis en el Polideportivo.

El segundo rival de esta fase de preparación será el Instercap Asisa Tarragona SPSP, equipo que causó muchos problemas la temporada anterior en los dos partidos de Superliga. También será el momento para que los aficionados conecten con las incorporaciones que han llegado este verano. El debut de Paulo Renan Bertassoni y Rubén López en casa será otro de los grandes alicientes de este sábado.