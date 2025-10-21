La Confederación del Júcar no prevé restricciones de agua de riego en esta campaña

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no prevé restricciones de agua de cara a la próxima campaña de riego, que comenzará en primavera. Las copiosas lluvias caídas en las últimas semanas han permitido recargar los embalses y hay reservas suficientes para poder afrontar la campaña sin problemas.

Las abundantes precipitaciones registradas han permitido olvidar la situación de sequía y escasez que se vivía en la mayor parte de la demarcación. Las lluvias se han situado por encima de la media histórica de los últimos 35 años, con 523 litros por metro cuadrado, una cifra muy superior a la del año hidrológico anterior, que se quedó 320 litros. Especialmente importantes han sido las precipitaciones acumuladas en el sistema Cenia-Maestrazgo, que ha cerrado el año hidrológico con la media más alta desde que se tiene registros en esta zona, con 903 litros por metro cuadrado.

Los embalses de la cuenca del Júcar han comenzado el nuevo año hidrológico, que arrancó el 1 de octubre, con unas reservas de 1.392 hm3, lo que supone el 49% de la capacidad total. Este valor es superior al del año pasado en la misma fecha (1.164 hm3 ) y se sitúa por encima de las medias de los últimos 5, 10 y 20 años. No obstante, varios sistemas como el Vinalopó-Alacantí, el Serpis y la Marina Baja, todavía cuentan con indicadores negativos en términos de escasez.

El año hidrológico se ha caracterizado por albergar tres episodios de lluvia muy importantes en la mayor parte del territorio, precipitaciones registradas en los meses de octubre-noviembre y marzo de 2024 y finales de septiembre de este año. Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), los episodios de lluvia que más agua almacenada han dejado en los embalses fueron los que se produjeron durante los meses de octubre y noviembre del pasado año, así como en este último mes de marzo. Se calcula que las precipitaciones permitieron acumular entre 200 y 300 hm3 , respectivamente.