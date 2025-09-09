CONFLICTO EN GAZA

Concentraciones en València y Alicante exigen el fin de relaciones con Israel: "El peor genocidio"

Los y las asistentes apelan a la "obligación moral y humana" de las instituciones y hablan abiertamente de "holocausto" en la Franja de Gaza en estos momentos

Ramón Pérez

València |

València y Alicante han acogido este martes, nueve de septiembre, junto a otras varias ciudades españolas, concentraciones para pedir el fin de las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Los y las asistentes hablan de "holocausto" y del "peor genocidio" de la historia reciente y apelan, en este sentido, a la "obligación moral y humana" de las instituciones nacionales e internacionales.

Las banderas del Estado palestino han sido una constante en estas concentraciones junto con carteles con mensajes como 'No son muertes, son asesinatos' o 'Estado sionista terrorista' en referencia al régimen de Benjamin Netanyahu. El Movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) del País València adelanta que mantendrán sus movilizaciones y reivindica que todo lo que piden es un "clamor popular".

"Llevamos casi dos años este embargo de armas porque no solo es un deber y una obligación moral y humana sino porque es una obligación legal, según establece la Corte Internacional de Justicia", afirma el portavoz del Movimiento BDS del País Valencià, Jorge Ramos, en declaraciones a los medios de comunicación.

"Hay un clamor mundial, también valenciano y español, por parar el genocidio y dejar de lado y cortar con todas las complicidades", reivindica Ramos, quien ha asistido a la concentración celebrada frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ubicada en València.

