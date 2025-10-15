Concentraciones y manifestaciones en Valencia con motivo de la huelga general por Palestina

Con motivo de la huelga general por Palestina un piquete informativo cortaba este miércoles una de las entradas a Valencia. Las concentraciones y manifestaciones han tenido lugar a lo largo de toda la jornada en nuestro territorio. Acord Social Valencià ha llevado a cabo una manifestación y protestas en varios centros de trabajo. Además a las seis de la tarde realizará una concentración frente al Roig Arena, donde está previsto que el València Basket se enfrente al Hapoel de Tel Aviv.

También el Sindicat d'Estudiants se ha manifestado en la Facultad de Geografía e Historia de València. Por su parte los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT han convocado paros de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo. Además se han concentrado en la rotonda del Reloj del Puerto de València. Tino Calero es secretario general de UGT y Ana García secretaria general de CCOO.

Durante el resto de la jornada tendrán lugar los paros parciales convocados de 17 a 19 horas y de 02.00 a 04.00 horas de la madrugada.