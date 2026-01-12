La Comunitat Valenciana valora la última propuesta de financiación de Sánchez y Montero

LEER MÁS Barrachina exige al Gobierno Central la reforma del sistema de financiación local

La clase política valenciana opina sobre la última propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por Pedro Sánchez y María Jesús Montero al frente de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, respectivamente. De entrada, el president de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, censura la propuesta al completo: por los números que incluye y por haber sido pactada con el catalán Oriol Junqueras.

"Es ilógico que se busque un sistema de financiación justo para todos los españoles y que se negocie con un señor que no quiere ser español y que representa a un partido que no quiere estar en España", critica Pérez Llorca. "Con esta incongruencia ha empezado este anuncio de financiación y eso augura un mal resultado", zanja el president de la Generalitat a preguntas de los medios de comunicación sobre la última propuesta de reforma de la financiación autonómica.

Morant (PSPV-PSOE): "Solo se le puede decir que sí"

Una visión radicalmente distinta presenta el PSPV-PSOE, formación política de donde procede esta propuesta de financiación. La secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, hace una defensa firme y cerrada del borrador de propuesta de reforma y reivindica que, con ella, la Comunitat Valenciana ve satisfechas sus necesidades económicas y financieras.

"Ahora sí, por fin, tenemos este modelo de financiación justa sobre la mesa. Solo se le puede decir que sí", destaca Morant. "Es verdad que este nuevo modelo de financiación responde a todas las necesidades de la Comunitat Valenciana", defiende la secretaria general del PSPV-PSOE y también ministra de Ciencia y Universidades en declaraciones a los medios de comunicación.

Baldoví (Compromís): "¿Es el modelo perfecto? No"

Compromís agradece esta nueva propuesta pero insta a abordar la cuestión de la deuda histórica valenciana. "Por fin, hay un modelo encima de la mesa. Evidentemente, es un modelo que avanza respecto del que teníamos y, en principio, que mejora mucho las condiciones de los valencianos", valora el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví.

"¿Es el modelo perfecto? No. Nosotros reclamamos que se aborde también el tema de la deuda, un tema al que el PP ha renunciado", añade el portavoz de los valencianistas en el Parlamento valenciano.