La Comunitat Valenciana registra 3.141 nacimientos en noviembre

El número de nacimientos en la Comunitat Valenciana en noviembre fue de 3.141, un 0,54% más con respecto a los 3.124 nacimientos del mismo mes del año anterior, con el acumulado en lo que va de año situándose en los 32.733, un 1% más, según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a la edad de las madres valencianas, el grupo entre los 30 y los 34 años continúa concentrando la mayoría de los nacimientos en agosto, con 1.043 alumbramientos, seguido de las mujeres de 35 y 39 con 899.

Le sigue el grupo de 25 a 29 años con 585 nacimientos y el de 20 a 24 años con 259. Las mujeres de entre 40 y 44 años registraron 264 nacimientos, mientras que las de 45 a 49 años sumaron 25. Finalmente, las jóvenes menores de 20 años que fueron madres en septiembre fueron 65 y hubo un nacimieto de una madre mayor de 50 años.

Por su parte, la mortalidad en la Comunitat Valenciana ha crecido un 4,92% hasta la primera semana del año 2026, con un acumulado total de 1.101 defunciones.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el número de defunciones hasta la semana 1 del año y que arroja en la Comunidad de Madrid la cifra de 1.070 decesos entre los días 1 y 8 de enero (9.803 en España).

Del total de fallecidos en la región, el dato acumulado en lo que va de año cifra el deceso de 542 hombres y 559 mujeres en la región.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En cuanto a la edad de los fallecidos, 3 tenían entre 0 y 15 años; 6 entre 15 y 30; 20 entre 30 y 50; 102 de 50 a 65; 47 de 65 a 69; 88 entre 70 y 74; 116 de 75 a 79; 161 de 80 a 84; 213 entre 85 y 89; y 345 por encima de los 90 años.