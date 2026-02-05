La Comunitat Valenciana plantea un "frente común" con Andalucía y Murcia por el sector agrario

Berlín acoge una nueva edición de la Feria Logística de la Fruta. Se trata del gran escaparate del sector agrario y hortofrutícola europeo, con una destacada presencia de la Comunitat Valenciana. Hasta allí se ha desplazado también una expedición institucional de la Generalitat liderada por el propio president, Juanfran Pérez Llorca, quien se ha reunido con representantes de las organizaciones agrarias y de los gobiernos de Andalucía y de la Región de Murcia.

Una reunión de trabajo en la capital alemana con el objetivo, dice Pérez Llorca, de reivindicar un "frente común" de estas tres comunidades autónomas, consideradas "la huerta de Europa". "Garantizar la defensa de nuestros agricultores y de nuestros productos", resume, a modo de objetivo, el president de la Generalitat en declaraciones a los medios de comunicación desde Berlín.

"Estamos todos de acuerdo en que tiene que haber acuerdos pero queremos que haya garantías y, además de que se escriban esas garantías, tiene que haber algo muy importante: un Gobierno comprometido en defensa de los productos de un país. Esto hoy no pasa en España. Necesitamos que el Gobierno de España se comprometa de una manera más firme", valora Pérez Llorca en la Feria Logística de la Fruta de la capital alemana.