La Comunitat Valenciana envía más de 130 efectivos a combatir los incendios de Castilla y León

La Comunitat Valenciana va a enviar un dispositivo especial de 124 efectivos terrestres, integrado por unos 130 efectivos, 13 autobombas, cinco nodrizas, una unidad de drones, una de comunicación, una mecánica y una logística para ayudar a Castilla León en la lucha contra los incendios forestales que están arrasando esta comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios, tras haber mantenido este lunes una reunión extraordinaria con los consorcios provinciales y los SPEIS municipales de la Comunitat Valenciana, así como con los bomberos forestales de la Generalitat.

Estos efectivos se suman a los aviones anfibio que la Generalitat ha enviado en los últimos días a Galicia y Extremadura. La duración de este dispositivo es por el momento "indefinida", aunque "lógicamente habrá su periodo de reposición de efectivos, porque necesitan descansar y tener todas las garantías de seguridad", ha apuntado el conseller.

La Generalitat, ha asegurado Valderrama, es "consciente de la situación actual que se está viviendo en todo el territorio español, igual que se ha hecho con Galicia y Extremadura". En cualquier caso, ha recalcado, pese a este dispositivo desplazado a Castilla y León, "en todo momento" se garantiza la seguridad de la Comunitat Valenciana, que se encuentra en alerta por altas temperaturas.

El responsable autonómico ha aprovechado para agradecer a los consorcios y los ayuntamientos su "predisposición, coordinación y colaboración para poder mandar este dispositivo" y ha considerado "importante que en estos momentos las comunidades autónomas colaboremos conjuntamente y podamos, a la mayor brevedad posible, acabar con los incendios forestales que se están produciendo".

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que dos autobombas de 6.500 y 11.000 litros, dos vehículos ligeros y personal del cuerpo municipal de Bomberos se incorporarán a las tareas de extinción de los incendios de Castilla y León ante "la situación de emergencia que está viviendo nuestro país". "Hace unos meses España estuvo a nuestro lado, hoy València está con vosotros", ha expresado la primera edil en un mensaje publicado en X.