La Comunitat Valenciana comienza la semana con alerta naranja por tormentas y lluvias

Las temperaturas máximas irán en descenso este lunes, y el viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo el mediodía a componente este ocasionalmente moderado, salvo en el sur de Alicante, donde tenderá a viento del sur.

Para el martes se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes durante la madrugada, que tenderán a remitir durante la mañana, si bien por la tarde se desarrollarán nuevamente en el interior del sur de Castellón y del norte de Valencia y también en el norte de Alicante, provincia donde pueden ser localmente muy fuertes.

Las temperaturas volverán a experimentar un descenso, que podría ser localmente notable en el caso de las máximas, y el viento soplará flojo de componente norte en el litoral de Castellón y Valencia, del suroeste en el de Alicante y de dirección variable en el resto por la mañana, mientras que por la tarde tenderá a componente este en general.