La Comunitat Valenciana cierra un 2025 de récord en empleo: Mejor dato desde 2007

LEER MÁS El paro bajó en Noviembre en la Comunitat Valenciana en 2.641 personas

El desempleo ha bajado durante el mes de diciembre en la Comunitat Valenciana en más de 2.100 personas que, ahora, por tanto, dejan de formar parte de las listas valencianas del desempleo. En términos interanuales, tomando el año 2025 en su conjunto, el paro también baja porque ahora hay 25.000 personas desempleadas menos que hace un año. 2025 ha sido, de hecho, el mejor año del empleo desde 2007 en la Comunitat Valenciana.

"Son datos positivos pero, sin embargo, las brechas para jóvenes y mujeres se mantienen", resume la secretaria de Empleo e Innovación en la Transformación Productiva de UGT en el País Valencià, Pilar Mora. "Las mujeres, sobre todo, a partir de los 45 años siguen tardando más en salir del paro y, cuando lo hacen, muchas veces es con contratos parciales y salarios bajos", denuncia Mora en declaraciones a los medios de comunicación.

"No nos vale solo con creación de empleo", valora la secretaria de Empleo y Juventud de Comisiones Obreras en el País Valencià, Rocío Pascual. "Ese empleo tiene que ser un empleo de calidad; se tienen que respetar los convenios colectivos; se tienen que reducir las jornadas; y se tienen que redistribuir los beneficios empresariales", enumera Pascual tras conocerse las cifras del desempleo valenciano del mes de diciembre y del conjunto de 2025.

"Estos datos reflejan un mercado laboral dinámico y una economía que, con un crecimiento en el entorno del 3%, sigue generando empleo", apunta la secretaria general de la Confederación Empresarial Valenciana, Inmaculada García. "Para que se mantenga este dinamismo, desde la CEV insistimos en la necesidad de consolidar esta evolución con más estabilidad, productividad e impulso a la actividad empresarial", explica García.