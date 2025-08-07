ESTADÍSTICA POBLACIÓN

La Comunitat Valenciana aumenta un 0,5 % su población hasta las 5.467.242 personas

Del total de población, 4.119.497 tienen como lugar de nacimiento España y 1.347.745 el extranjero, y elnúmero de hogares de la Comunitat se sitúa en 2.191.611

EFE

Valencia |

Numerosas personas disfrutan del sol y las altas temperaturas este sábado en València.
Numerosas personas disfrutan del sol y las altas temperaturas este sábado en València. | EFE/Manuel Bruque/Archivo

La Comunitat Valenciana fue la segunda región con mayor aumento de población en el segundo trimestre del año con un 0,50 % hasta alcanzar las 5.467.242 personas, de las que 4.377.424 son de nacionalidad española y 1.089.818 extranjera.

La población creció en todas las comunidades autónomas y en Ceuta, y los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91 %), Comunitat Valenciana (0,50 %) y Baleares (0,42 %), mientras que descendió en la ciudad autónoma de Melilla.

El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó, según recoge la Estadística Continua de Población que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística.

La estadística también recoge el número de hogares que, a 1 de julio de 2025, en la Comunitat Valenciana son 2.191.611.

