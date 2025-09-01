La Comunitat ha sufrido 216 incendios forestales, con 740 hectáreas quemadas

La Comunitat Valenciana ha sufrido en lo que llevamos de año 216 incendios forestales, en los que han ardido 740 hectáreas, de los que 92 han sido originados por rayos, 68 han sido intencionados, 27 se han debido a negligencias, 10 a causas accidentales y 19 a causas desconocidas.

Así lo ha explicado este lunes en Les Corts el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, quien ha comparecido a petición del PSPV-PSOE, Compromís y Vox para informar de la gestión de los últimos incendios, en los que el 92% de hectáreas se han quemado en julio y agosto, concentradas en tres incendios: Ibi, Villena y Teresa de Cofrentes.

Según el conseller, el Gobierno valenciano ha hecho "la mayor apuesta de la historia" por el servicio de bomberos forestales, y ha anunciado que este cuatrimestre se presentará un "ambicioso" Plan de Actuación para la reforma y adecuación de bases, destinado para dotar a los bomberos forestales "de las mejores infraestructuras".

Entre los "hitos" conseguidos este 2025, Valderrama ha reivindicado que todas las unidades de refuerzo han pasado a ser anuales, acabando con la "estacionalidad", y ha sacado pecho de la finalización del proceso de estabilización, "que se debería haber realizado en el 2021". También ha valorado la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo que incrementa el personal del servicio en 315 personas que vendrán a conformar el denominado tercer turno.

Además, ha avanzado que a partir de mediados de septiembre se realizará formación para nuevas incorporaciones a más de 250 personas. Y ha destacado la renovación de la flota del servicio.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha insistido en que los bomberos forestales "ya advirtieron de que los efectivos eran insuficientes para hacer frente a los posibles incendios, que había unidades incompletas y que sus condiciones laborales no eran las adecuadas".