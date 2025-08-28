EL TIEMPO

La Comunitat espera chubascos y tormentas fuertes en la mitad norte y temperaturas altas en el sur de Alicante

Consulta aquí la previsión meteorológica de la AEMET para este veintiocho de agosto en la Comunitat Valenciana

Europa Press

València |

Cielo de València en una jornada estable pero con intervalos nubosos
Cielo de València en una jornada estable pero con intervalos nubosos | Europa Press

La Comunitat Valenciana espera para este jueves, veintiocho de agosto, chubascos y tormentas localmente fuertes en la mitad norte con probabilidad de que sean localmente muy fuertes en el interior sur de la provincia de Castelló, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para esta misma jornada. Asimismo, señala que en la mitad sur de la autonomía habrá predominio de cielo poco nuboso.

La AEMET añade que las temperaturas serán significativamente altas en el sur de la provincia de Alicante. Las temperaturas mínimas irán en descenso en el interior de la mitad norte y, en el resto, se mantendrán con pocos cambios. Respecto a las máximas, la predicción para este día recoge también que irán en descenso en el interior, en ascenso en el litoral de la mitad sur y sin cambios en el resto.

En el extremo norte se espera viento moderado del noroeste, mientras que en el resto será viento flojo variable predominando la componente oeste y girando al mediodía a componente este con intervalos de moderado por la tarde.

