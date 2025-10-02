Compromís insta a Les Corts a pedir la liberación del diputado Juan Bordera, interceptado a bordo de la Flotilla

Compromís ha instado este jueves a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, a que la cámara autonómica exija la liberación del diputado Juan Bordera, interceptado por Israel a bordo de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla cuando trataba de llegar a la costa de Gaza.

Al inicio de la sesión, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha tomado la palabra para pedir su "inmediata liberación", en base a los artículos 15 y 17 del reglamento.

En concreto, el artículo 15 recoge que los diputados "gozarán de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento, tanto por sus opiniones y votos como por sus actos cometidos en el ejercicio de su cargo". El 17, por su parte, señala que la Presidencia de la cámara, "una vez conocida la detención de un diputado o cualquier otra situación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la cámara y de sus miembros".

Tras esta petición, Massó (Vox) ha dado comienzo a la sesión de control sin hacer ninguna mención a la situación del diputado de Compromís ni a la propuesta de Baldoví.

En su intervención, el síndic del PSPV, José Muñoz, se ha sumado a la solicitud de Compromís. Después, diputados socialistas y de Compromís se han levantado con carteles con la bandera palestina y palabras de "stop genocidio".

Mientras, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha iniciado su réplica al PSPV sin tampoco hacer mención a la situación de Bordera. Ha sido en la segunda intervención cuando ha subrayado que el grupo 'popular' "respeta a todos los diputados de estas Cortes Valencianas". "Vaya por delante, señor Baldoví, que apoyo y ratifico la instancia a cualquier esfuerzo para salvaguardar los derechos fundamentales de cualquier ciudadano español, especialmente cualquier ciudadano valenciano, y especialmente la del señor Bordera como diputado de estas Cortes. Faltaría más", ha afirmado.

En declaraciones a los medios, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha considerado "una absoluta vergüenza" que la presidenta de Les Corts "se esté saltando el reglamento" de la cámara "sin atender la necesidad de dar apoyo a un diputado que ha sido secuestrado por el ejército de Israel".

Navarro ha denunciado que "ahora mismo" el diputado de Compromís está "secuestrado por el ejército de Israel" en una misión "civil, pacífica y humanitaria" como la flotilla y ha considerado que esta situación es "un ataque directo a la soberanía de España" porque "el barco en el que estaba tiene bandera española".