Compromís denuncia que Mazón incumple su promesa electoral de acabar las obras de Edificant en dos años

Compromís ha denunciado este martes que el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, ha incumplido su promesa electoral de acabar todas las obras del Pla Edificant, de construcción y mejora de centros educativos, en los dos primeros años de su mandato.

En declaraciones a los medios, el síndic, Joan Baldoví, su portavoz de Educación, Gerard Fullana, y su representante en la Diputació de Valencia, Dolors Gimeno, han recordado las palabras de Mazón en la campaña electoral de 2023, cuando el también líder del PPCV aseguró que todas las obras de Edificant estarían acabadas este curso 2024-2025.

Sin embargo, según Compromís, la "inmensa mayoría" de las 341 proyectadas para este periodo en Edificante están "paralizadas o eliminadas".

Los datos aportados por la coalición salen de un compendio de peticiones al Consell a través de preguntas parlamentarias. Según esas cifras, por un lado está la revocación de 15 actuaciones de Edificant a 11 ayuntamientos por valor de 63,5 millones, a lo que se suma "el envío de cartas a 46 consistorios amenazándoles de retirarles la tramitación de 66 obras por 251,2 millones".

Además, la coalición dice haber constatado que hay un mínimo de 46 obras paralizadas porque Conselleria no concede el incremento de crédito necesario para ajustarse a la subida de precios del sector de la construcción, con un volumen de casi 80 millones de euros pendientes de autorización desde 2023". Y denuncia que los que han recibido autorización para modificar el proyecto se ha hecho "después de un año y medio de parálisis".

Los 'populares' rechazan las críticas

La portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, ha rechazado las críticas de Compromís y ha asegurado que el anterior gobierno del Botànic dejó sin ejecutar la mayoría del programa: "Tres de cada cuatro obras prometidas quedaron en el limbo".

Gascó ha defendido que la Conselleria de Educación "no ha paralizado ninguna obra", sino que simplemente se ha pedido información a los ayuntamientos del estado de las actuaciones delegadas para evitar bloqueos de obras en algunos municipios que impiden que otros ayuntamientos puedan construir". "Enviar cartas no es una amenaza: es una medida para incrementar la construcción y la eficacia. Se trata de dar prioridad a quien está preparado, no premiar la inacción", ha subrayado.

La representante del PP ha recordado que Compromís "prometió finalizar todos los centros previstos en 2019 y eliminar todas las aulas prefabricadas". "Ni lo uno ni lo otro", ha recalcado.